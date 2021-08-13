«Лестер» согласовал трансфер защитника сборной Дании
Дата публикации: 13-08-2021
Янник Вестергор вскоре может пополнить состав «Лестер Сити». Информацию разместил ресурс «The Telegraph».
Источник утверждает, что «лисы» уже договорились с «Саутгемптоном» о трансфере 29-летнего защитника. Сумма сделки может составить 15 млн фунтов (17,7 млн евро).
Именно датский футболист фигурировал в трансферных списках «Лестера» в качестве основной цели для усиления обороны. Другим претендентом на защитника был «Тоттенхэм».
Вестергор пополнил ряды «Саутгемптона» в 2018 году. В сезоне 2020/2021 на его счету 32 поединка за «святых», в которых он отличился 3 раза и получил 4 предупреждения.
На Евро-2020 Янник в составе датской сборной дошел до полуфинала турнира.
Похожие новости:
«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Саутгемптона» Вестергора
Издание «Daily Express» сообщает, что сделка «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном» по трансферу Янника Вестергора находится в завершающей стадии. В...
Издание «Daily Express» сообщает, что сделка «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном» по трансферу Янника Вестергора находится в завершающей стадии. В...
«Тоттенхэм» вступил в переговоры по защитнику сборной Дании
По информации издания «The Times», «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант с покупкой Янника Вестергора, представляющего «Саутгемптон». Стороны уже...
По информации издания «The Times», «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант с покупкой Янника Вестергора, представляющего «Саутгемптон». Стороны уже...
«Реал» нацелился на Фофана. «Лестер» оценивает защитника в 80 млн евро
«Get French Football News», указывая в качестве источника Фабриса Хокинса, пишет, что «Реал» заинтересовался защитником «Лестера». Речь идет о...
«Get French Football News», указывая в качестве источника Фабриса Хокинса, пишет, что «Реал» заинтересовался защитником «Лестера». Речь идет о...
«ПСЖ» и «Атлетико» поборются за защитника «РБ Лейпциг»
Goal.com, указывая в качестве первоисточника «Bild», сообщил, что Норди Мукиэле, выступающий за «Лейпциг», летом может перебраться в один из...
Goal.com, указывая в качестве первоисточника «Bild», сообщил, что Норди Мукиэле, выступающий за «Лейпциг», летом может перебраться в один из...
«МЮ» согласовал с «Реалом» трансфер Варана
«Манчестер Юнайтед» удалось согласовать трансфер 28-летнего Рафаэля Варана с «Реалом». Такую информацию разместил ресурс «Sky Sports». По итогам...
«Манчестер Юнайтед» удалось согласовать трансфер 28-летнего Рафаэля Варана с «Реалом». Такую информацию разместил ресурс «Sky Sports». По итогам...