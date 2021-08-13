«Лестер» согласовал трансфер защитника сборной Дании

Дата публикации: 13-08-2021

Янник Вестергор вскоре может пополнить состав «Лестер Сити». Информацию разместил ресурс «The Telegraph».



Источник утверждает, что «лисы» уже договорились с «Саутгемптоном» о трансфере 29-летнего защитника. Сумма сделки может составить 15 млн фунтов (17,7 млн евро).



Именно датский футболист фигурировал в трансферных списках «Лестера» в качестве основной цели для усиления обороны. Другим претендентом на защитника был «Тоттенхэм».



Вестергор пополнил ряды «Саутгемптона» в 2018 году. В сезоне 2020/2021 на его счету 32 поединка за «святых», в которых он отличился 3 раза и получил 4 предупреждения.



На Евро-2020 Янник в составе датской сборной дошел до полуфинала турнира.