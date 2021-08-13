«Арсенал» вышел из переговоров по вратарю Рамсдейлу из-за запросов его клуба
Дата публикации: 13-08-2021
«Football.London» утверждает, что «Арсенал» решил отказаться от приобретения 23-летнего Аарона Рамсдейла, принадлежащего «Шеффилду».
По данным источника, причина срыва переговоров кроется в завышенных финансовых требованиях «клинков», которые хотели получить за вратаря 30 млн фунтов (свыше 35 миллионов евро). Стороны активно обсуждали трансфер, но «канониры» отказались платить за голкипера более 20 000 000 фунтов (€ 23,6 млн).
Рамсдейл является воспитанником «Шеффилда». В 2017-2020 годах он принадлежал «Борнмуту», но затем вернулся в родную команду. В прошлом сезоне голкипер провел 42 игры, в 6 из которых отстоял на ноль.
На Евро-2020 Рамсдейл, находившийся в заявке сборной Англии, так не сыграл ни в одном матче.
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