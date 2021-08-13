«Манчестер Сити» готовит официальное предложение по Кейну в размере 150 млн евро
Дата публикации: 13-08-2021
Фабрицио Романо сообщает, что «Ман Сити» намерен предпринять еще одну попытку купить Харри Кейна. В ближайшее время «горожане» направят «Тоттенхэму» улучшенное предложение, согласно которому «шпоры» в случае согласия на трансфер получат за 28-летнего форварда 150 млн евро.
Первоначально «Сити» предлагал за Кейна 100 миллионов фунтов (свыше 118 млн евро), но лондонская команда отказалась отпускать своего лидера. При этом в качестве основного препятствия для осуществления сделки называлась не маленькая сумма компенсации, а нежелание «Тоттенхэма» продавать нападающего.
В руководстве «горожан» решили немного подождать, чтобы выбрать оптимальный момент для нового предложения с увеличенной суммой трансфера.
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