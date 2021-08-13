УАФ не отбрасывает вариант с назначением Маркевича главным тренером сборной Украины

Дата публикации: 13-08-2021

По информации «Sport Arena», Мирон Маркевич может получить работу в украинской сборной. УАФ столкнулась с определенными трудностями в переговорах с «Аль-Айном» по Сергею Реброву, потому начала прорабатывать альтернативные варианты на пост тренера национальной команды. Одним из них является Маркевич.



Ранее СМИ сообщали, что руководящий состав Украинской ассоциации футбола планировал предложить 70-летнему специалисту соглашение в формате «1+1». Однако переговоры по контракту закончились неудачей. Примечательно, что сам Маркевич опроверг информацию о том, что получал предложение возглавить главную команду страны.



Ярема Городчук, занимающий пост главы пресс-службы УАФ, заявил, что новый тренер сборной Украины, вероятно, будет известен в первой половине следующей недели.