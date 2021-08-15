В «Монако» опровергли информацию об интересе к Роналду
Олег Петров, занимающий должность гендиректора и вице-президента «Монако», развеял слухи об интересе клуба к Криштиану Роналду.
Заявление Петрова опубликовал ресурс «RTL France»: «Касательно перехода Роналду могу сказать, что стратегия команды разнится с парижской. Звезда в клубе? Вряд ли подобное случится в ближайшем будущем. Вероятно, если «Монако» будет регулярно играть в ЛЧ и показывать высочайший уровень, то такой вариант мы рассмотрим».
Ранее ряд источников сообщили о возможном переходе португальского форварда в «Пари Сен-Жермен» или «Монако».
Роналду является игроком «Ювентуса», который подписал нападающего в 2018 году. Его соглашение с туринцами действует до лета 2022 года.
В сезоне 20/21 в активе седьмого номера «бьянконери» 29 забитых мячей и статус лучшего бомбардира Серии А.
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