В «Монако» опровергли информацию об интересе к Роналду

Дата публикации: 15-08-2021

Олег Петров, занимающий должность гендиректора и вице-президента «Монако», развеял слухи об интересе клуба к Криштиану Роналду.



Заявление Петрова опубликовал ресурс «RTL France»: «Касательно перехода Роналду могу сказать, что стратегия команды разнится с парижской. Звезда в клубе? Вряд ли подобное случится в ближайшем будущем. Вероятно, если «Монако» будет регулярно играть в ЛЧ и показывать высочайший уровень, то такой вариант мы рассмотрим».



Ранее ряд источников сообщили о возможном переходе португальского форварда в «Пари Сен-Жермен» или «Монако».



Роналду является игроком «Ювентуса», который подписал нападающего в 2018 году. Его соглашение с туринцами действует до лета 2022 года.



В сезоне 20/21 в активе седьмого номера «бьянконери» 29 забитых мячей и статус лучшего бомбардира Серии А.