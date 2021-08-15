«Барселона» предложила Коутиньо «Лацио»
«Барселона» продолжает искать варианты трудоустройства для Филиппе Коутиньо.
«Corriere dello Sport» пишет, что бразилец в ближайшее время может переехать в Италию. «Сине-гранатовые» предложили услуги вингера римскому «Лацио». Каталонцы готовы отдать игрока в аренду. Более того, «Барселона» даже согласна взять на себя расходы по выплате ему основной части зарплаты.
Коутиньо пополнил состав «Барсы» в 2018 году. Трансфер бразильца обошелся клубу в 135 000 000 евро. Однако игроком основы он так и не стал. В минувшем сезоне 29-летний футболист был задействован лишь в 14 встречах, в которых он отличился 3 голами и отдал 2 результативных паса.
Его соглашение с «блаугранас» будет действовать еще 2 года. Ценник на Коутиньо равняется 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).
Похожие новости:
«Тоттенхэм» может арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо за 8 миллионов фунтов (примерно 8,9 миллионов евро),...
По сообщениям Telegraph, «Барселона» готова платить полузащитнику Филиппе Коутиньо часть зарплаты в случае его аренды в другой клуб....
Бразилец, выступающий в английском «Ливерпуле», может перейти в стан каталонской «Барселоны» или же в «Пари...
Каталонская «Барселона» основательно нацелилась на приобретение плеймейкера «Ливерпуля» Ф. Коутиньо. По информации портала...
Будущее бразильского хавбека Филиппе Коутиньо остаётся неопределённым. Как сообщает газета «Marca», «Барселона» по-прежнему...