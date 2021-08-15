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«Барселона» предложила Коутиньо «Лацио»

Дата публикации: 15-08-2021

«Барселона» предложила Коутиньо «Лацио»

«Барселона» продолжает искать варианты трудоустройства для Филиппе Коутиньо.

«Corriere dello Sport» пишет, что бразилец в ближайшее время может переехать в Италию. «Сине-гранатовые» предложили услуги вингера римскому «Лацио». Каталонцы готовы отдать игрока в аренду. Более того, «Барселона» даже согласна взять на себя расходы по выплате ему основной части зарплаты.

Коутиньо пополнил состав «Барсы» в 2018 году. Трансфер бразильца обошелся клубу в 135 000 000 евро. Однако игроком основы он так и не стал. В минувшем сезоне 29-летний футболист был задействован лишь в 14 встречах, в которых он отличился 3 голами и отдал 2 результативных паса.

Его соглашение с «блаугранас» будет действовать еще 2 года. Ценник на Коутиньо равняется 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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