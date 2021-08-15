Дзаппакоста из «Челси» может перейти в «Аталанту»
Дата публикации: 15-08-2021
Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил о возможном переходе Давиде Дзаппакосты в «Аталанту». Инсайдер написал, что Томас Тухель, возглавляющий «Челси», не рассчитывает на защитника.
Ценник на футболиста составляет 8 млн евро (Transfermarkt.de).
В прошлом кампании Дзаппакоста не играл за «аристократов». Футболист находился в аренде в «Дженоа», в составе которого отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами в 35 встречах. Также он получил 3 предупреждения. По завершении сезона итальянец вернулся в «Челси».
Следует отметить, что Давиде уже выступал за «Аталанту» в 2011-2012 и 2014-2015 годах. В Лондон защитник перебрался из «Торино». Сумма трансфера составила 28 000 000 евро.
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