Дзаппакоста из «Челси» может перейти в «Аталанту»

Дата публикации: 15-08-2021

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил о возможном переходе Давиде Дзаппакосты в «Аталанту». Инсайдер написал, что Томас Тухель, возглавляющий «Челси», не рассчитывает на защитника.



Ценник на футболиста составляет 8 млн евро (Transfermarkt.de).



В прошлом кампании Дзаппакоста не играл за «аристократов». Футболист находился в аренде в «Дженоа», в составе которого отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами в 35 встречах. Также он получил 3 предупреждения. По завершении сезона итальянец вернулся в «Челси».



Следует отметить, что Давиде уже выступал за «Аталанту» в 2011-2012 и 2014-2015 годах. В Лондон защитник перебрался из «Торино». Сумма трансфера составила 28 000 000 евро.