Петраков станет новым главным тренером сборной Украины

Дата публикации: 16-08-2021

Презентация нового наставника украинской сборной состоится 17-го августа.



Основным претендентом на этот пост считался Сергей Ребров, возглавляющий «Аль-Айн». Однако специалисту не удалось договориться о досрочном прекращении сотрудничества с клубом. В результате выбор УАФ пал на 64-летнего Александра Петракова, который в 2019 году в ранге тренера выиграл молодежный чемпионат мира с юношеской сборной страны.



Дебют нового наставника национальной сборной состоится 1-го сентября в поединке против Казахстана в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.



Ранее сборную Украины возглавлял Андрей Шевченко, оставивший свой пост после Евро-2020. На турнире «жёлто-синие» пробилась в четвертьфинал, где разгромно проиграли Англии (0:4).