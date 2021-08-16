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Петраков станет новым главным тренером сборной Украины

Дата публикации: 16-08-2021

 

Презентация нового наставника украинской сборной состоится 17-го августа.

Основным претендентом на этот пост считался Сергей Ребров, возглавляющий «Аль-Айн». Однако специалисту не удалось договориться о досрочном прекращении сотрудничества с клубом. В результате выбор УАФ пал на 64-летнего Александра Петракова, который в 2019 году в ранге тренера выиграл молодежный чемпионат мира с юношеской сборной страны.

Дебют нового наставника национальной сборной состоится 1-го сентября в поединке против Казахстана в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

Ранее сборную Украины возглавлял Андрей Шевченко, оставивший свой пост после Евро-2020. На турнире «жёлто-синие» пробилась в четвертьфинал, где разгромно проиграли Англии (0:4).

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