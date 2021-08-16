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«Севилья» пополнилась защитником «Вердера»

Дата публикации: 16-08-2021

«Севилья» на официальном сайте подтвердила информацию о подписании 27-летнего Людвига Аугустинссона, ранее выступавшего в составе «Вердера». Условия контракта с защитником не раскрываются.

Шведский футболист, являющийся воспитанником «Броммапойкарна», пополнил ряды немецкой команды в 2017 году. За «Вердер» Аугустинссон провел 115 встреч, в которых отличился 3 раза и сделал 17 голевых передач. Стоимость крайнего защитника составляет 10 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).

Дебют Аугустинссона в футболке сборной Швеции состоялся в 2015 году. Всего на счету футболиста 36 поединков за национальную команду (2 забитых мяча). Вместе со сборной Людвиг дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда не смогла одолеть Украину (1:2).

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