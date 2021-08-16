«Севилья» пополнилась защитником «Вердера»
Дата публикации: 16-08-2021
«Севилья» на официальном сайте подтвердила информацию о подписании 27-летнего Людвига Аугустинссона, ранее выступавшего в составе «Вердера». Условия контракта с защитником не раскрываются.
Шведский футболист, являющийся воспитанником «Броммапойкарна», пополнил ряды немецкой команды в 2017 году. За «Вердер» Аугустинссон провел 115 встреч, в которых отличился 3 раза и сделал 17 голевых передач. Стоимость крайнего защитника составляет 10 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).
Дебют Аугустинссона в футболке сборной Швеции состоялся в 2015 году. Всего на счету футболиста 36 поединков за национальную команду (2 забитых мяча). Вместе со сборной Людвиг дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда не смогла одолеть Украину (1:2).
Похожие новости:
«Барселона» интересуется защитником «АЗ» Вейндалом
«Барселона» проявляет интерес к Оуэну Вейндалу, принадлежащему «АЗ». Об этом пишет «Diario AS». Каталонцы рассматривают молодого защитника в качестве...
«Барселона» проявляет интерес к Оуэну Вейндалу, принадлежащему «АЗ». Об этом пишет «Diario AS». Каталонцы рассматривают молодого защитника в качестве...
Вердеру интересен Аугустинссон
Немецкие Музыканты в скором времени могут пополниться оборонительным футболистом датского «Копенгагена» Л. Аугустинссоном. Издание Bild...
Немецкие Музыканты в скором времени могут пополниться оборонительным футболистом датского «Копенгагена» Л. Аугустинссоном. Издание Bild...
«Зенит» интересуется защитником «Байера»
Альберт Вайсс сообщил в своем Twitter-аккаунте, что «Зенит» заинтересован в услугах защитника Джонатана Та, выступающего за леверкузенский «Байер»....
Альберт Вайсс сообщил в своем Twitter-аккаунте, что «Зенит» заинтересован в услугах защитника Джонатана Та, выступающего за леверкузенский «Байер»....
Футболист сборной Испании заинтересован в переходе в «МЮ»
Ближайшим летом Пау Торрес может переехать в Англию. В руководстве «Ман Юнайтед» заинтересованы в покупке испанца, который может составить отличную...
Ближайшим летом Пау Торрес может переехать в Англию. В руководстве «Ман Юнайтед» заинтересованы в покупке испанца, который может составить отличную...
«Милан» переподписал контракт с одним из основных защитников
Давиде Калабрия продлил соглашение с «Миланом» до лета 2025 года. Защитник является воспитанником итальянской команды, в структуре клуба он находится...
Давиде Калабрия продлил соглашение с «Миланом» до лета 2025 года. Защитник является воспитанником итальянской команды, в структуре клуба он находится...