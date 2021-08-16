Роналду согласился покинуть «Ювентус» в нынешнее трансферное окно
Криштину Роналду может уйти из «Ювентуса» до закрытия трансферного окна. Такой информацией поделился авторитетный испанский таблоид «Marca».
По данным источника, руководство туринцев готово расстаться с форвардом в связи с финансовыми проблемами. 36-летний португалец также согласен покинуть Турин.
Ранее несколько источников утверждали об интересе к Криштиану со стороны 3 топ-клубов, среди которых «Реал», «ПСЖ» и «Ман Юнайтед». Однако в ближайшее время переход нападающего в одну из этих команд вряд ли состоится.
«Красные дьяволы» могут начать переговоры по трансферу Роналду лишь после того, как решится вопрос с будущим Поля Погба. Парижане уже заключил контракт с Лионелем Месси, а «Реал» в качестве приоритета для усиления линии атаки рассматривает Килиана Мбаппе.
Похожие новости:
Как сообщает France Football, после октябрьского матча «Ювентуса» против «Локомотива» в 4-ом туре группового этапа Лиги...
Звезда португальской сборной Криштиану Роналду, на данном этапе клубной карьеры выступающий в составе «Ювентуса», может покинуть...
По данным Андреса Онурбии Рамоса, представляющего ресурс «AS», в случае успешного завершения переговоров с аргентинцем парижане могут лишиться...
Два звездных исполнителя Сливочных обратились к главе своего клуба с просьбой выставить их на продажу, информирует «El Chiringuito»....
«Tuttosport» утверждает, что в ближайшее время на трансферном рынке может состояться громкий обмен, который готовят «Ювентус» и «Ман Юнайтед»....