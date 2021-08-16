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Роналду согласился покинуть «Ювентус» в нынешнее трансферное окно

Дата публикации: 16-08-2021

Криштину Роналду может уйти из «Ювентуса» до закрытия трансферного окна. Такой информацией поделился авторитетный испанский таблоид «Marca».

По данным источника, руководство туринцев готово расстаться с форвардом в связи с финансовыми проблемами. 36-летний португалец также согласен покинуть Турин.

Ранее несколько источников утверждали об интересе к Криштиану со стороны 3 топ-клубов, среди которых «Реал», «ПСЖ» и «Ман Юнайтед». Однако в ближайшее время переход нападающего в одну из этих команд вряд ли состоится.

«Красные дьяволы» могут начать переговоры по трансферу Роналду лишь после того, как решится вопрос с будущим Поля Погба. Парижане уже заключил контракт с Лионелем Месси, а «Реал» в качестве приоритета для усиления линии атаки рассматривает Килиана Мбаппе.

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