«Атлетико» хочет подписать форварда «Герты» Кунью, ранее игроком интересовался «Зенит»

Дата публикации: 16-08-2021

Фабрицио Романо рассказал о потенциальном новичке «Атлетико». Речь идет о Матеусе Кунье, который принадлежит «Герте».



Переговоры мадридцев с «Вулверхэмптоном» по трансферу Рафы Мира завершились неудачей. Также «матрасникам» не удалось подписать и Душана Влаховича, выступающего за «Фиорентину». В итоге боссы «Атлетико» решили рассмотреть вариант с покупкой Куньи.



«Герта» приобрела 22-летнего бразильца в январе 2020 года, заплатив за него «Лейпцигу» 18 000 000 евро. Соглашение центрфорварда с «бело-голубыми» действует до лета 2025 года. За берлинскую команду Кунья провел 39 встреч (13 забитых мячей, 10 голевых пасов).



«Transfermarkt» оценивает стоимость игрока в € 30 миллионов.



Ранее СМИ писали, что Кунья попал в сферу интересов петербургского «Зенита».