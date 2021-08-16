Нападающий киевского «Динамо» перейдет в «Сампдорию»

Дата публикации: 16-08-2021

Николо Скира утверждает, что Владислав Супряга может перебраться в «Сампдорию».



По информации инсайдера, за аренду 21-летнего нападающего киевского «Динамо» итальянская команда заплатит 1,5 млн евро. В договоре также появится опция выкупа игрока. Если «блучеркьяти» решат воспользоваться ею, то им придется раскошелиться на 8 000 000 евро. При этом принципиальное соглашение по сделке между клубами уже достигнуто.



Срок действия контракта Супряги с украинским грандом ограничен летом 2025 года. Ценник на нападающего составляет шесть миллионов евро (по версии Transfermarkt.de).



Владислав Супряга пополнил состав «Динамо» в 2018 году и обошелся киевской команде в 6,5 млн евро. На счету Супряги 41 поединок с 3 забитыми мячами и 6 ассистами.