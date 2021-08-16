Умер один из лучших бомбардиров мирового футбола Герд Мюллер

Дата публикации: 16-08-2021

15-го августа не стало Герда Мюллера, который по праву считался одним из лучших форвардов в истории футбола.



«Мир для «Баварии» остановился. Футболисты и болельщики скорбят по Герду Мюллеру, который скончался в воскресенье. На момент смерти ему было 75 лет», - вещает «Twitter» мюнхенцев.



Цвета «Баварии» нападающий защищал в 1964-1979 годах. Вместе со сборной Германии Мюллер выигрывал Евро-1972 и ЧМ-1974. В сезоне 1971/1972 он в 34 поединках Бундеслиги сумел отличиться 40 раз. Его рекорд продержался до весны 2021 года. Достижение Герда смог превзойти Роберт Левандовски, забивший 41 мяч в 29 встречах.



Причины смерти не сообщаются. Однако известно, что у Мюллера были проблемы со здоровьем. В 2011 году у него диагностировали болезнь Альцгеймера. С 2015-го он находился в доме престарелых.