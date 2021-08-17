Президент «Барселоны» озвучил сумму долга клуба

Дата публикации: 17-08-2021

Жоан Лапорта рассказал о долгах «Барселоны».



«Клуб задолжал 1,35 млрд евро. Такая ситуация вызывает только тревогу», - цитирует слова президента каталонцев ресурс «ESPN».



Лапорта заметил, что текущее положение дел заставляет задуматься, поскольку в сравнении с январем прошлого года долги «Барсы» увеличились на 200 млн евро. В настоящий момент отрицательный размер чистых активов каталонцев равняется 451 млн евро, а на выплату зарплат расходуется 103% от величины доходов клуба. Цифра превышает аналогичные показатели конкурентов на 20-25%. «Барселона» получила кредит на сумму 550 млн евро с годовой процентной ставкой 1,1%.



Ранее сообщалось, что клубу придется выплатить 52 млн евро, которые он задолжал Месси.