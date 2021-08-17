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Мбаппе попросит президента «ПСЖ» отпустить его в «Реал» этим летом

Дата публикации: 17-08-2021

Жозеп Педрероль, представляющий «El Chiringuito», сообщает, что Мбаппе может стать игроком «Реала» до закрытия трансферного окна.

Нападающий не собирается предавать огласке свои отношения с клубом. Он планирует обсудить ситуацию с Нассером Аль-Хелаифи, являющимся президентом «Пари Сен-Жермен», и попросить того не препятствовать его переезду в Мадрид.

Покинуть парижан Килиан планировал еще до перехода в столичный клуб Месси. Он отказался продлевать соглашение, срок действия которого завершается через год. Если «красно-синим» не удастся договориться о пролонгации контракта, то по окончании сезона 21/22 форвард может уйти из команды бесплатно.

За Мбаппе «сливочные» готовы выложить порядка 150 000 000 евро, но перед этим они хотят продать «Арсеналу» Эдегора.

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