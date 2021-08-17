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«Сельта» хочет арендовать Фукса у ЦСКА

Дата публикации: 17-08-2021

«Сельта» хочет арендовать Фукса у ЦСКА

Бруно Фукс заинтересовал испанскую «Сельту», о чем передаёт «NoticiasCelta».

Сообщается, что клуб из Виго направил «армейцам» предложение по 22-летнему защитнику. «Сельта» хочет получить бразильца в годичную аренду.

Эдуардо Коудет, возглавляющий испанцев, уже беседовал с Фуксом касательно возможного перехода, и тот согласился перебраться в клуб из Виго. Следует отметить, что специалист прекрасно знаком с возможностями защитника, которого он тренировал в «Интернасьонале».

ЦСКА приобрел центрбека прошлым летом, заплатив за него 8 млн евро. Однако из-за травм ему удалось сыграть за столичную команду всего 12 минут.

На Олимпиаде-2020 Фукс выиграл золото со сборной Бразилии, но на поле не появлялся.

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