«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Уругвая

Дата публикации: 17-08-2021

Наитан Нандес может сменить «Кальяри» на «Тоттенхэм». «Sky Sport Italia» утверждает, что лондонцы уже направили итальянской команде запрос относительно покупки 25-летнего хавбека.



«Кальяри» не против продать полузащитника при наличии хорошего предложения. Уругваец также готов к новым вызовам и хочет попробовать себя в топ-клубе.



О потенциальной сумме трансфера не сообщается. Ранее СМИ писали об интересе к Нандесу со стороны «Интера». Однако миланская команда в итоге приобрела Дензела Думфриса из ПСВ.



Наитан начинал карьеру в клубе под названием «Пеньяроль». «Кальяри» выкупил права на уругвайца у «Бока Хуниорс» в августе 2019 года. В сезоне 20/21 на счету правого хавбека 32 встречи в Серии А (2 гола, 2 ассиста).



«Transfermarkt» оценивает Нандеса в € 22 млн.