Хоакин Корреа может перейти из «Лацио» в «Интер»

Дата публикации: 18-08-2021

Николо Скира посредством «Twitter» рассказал о потенциальном новобранце «Интера».



По информации инсайдера, в ближайшее время состав миланцев может пополниться 27-летним Хоакином Карлосом Корреа, права на которого принадлежат «Лацио».



Журналист написал в соцсети следующее: «Корреа может уйти из «Лацио» до конца лета. Президент римлян планирует выручить за полузащитника 35 млн евро. «Интер» заинтересован в приобретении аргентинца. Английские «Эвертон» и «Лестер Сити» также рассматривают кандидатуру Корреа».



В завершившемся сезоне Хоакин выходил на поле в футболке «орлят» в 38 играх. В них он записал на свой счёт 11 мячей и отдал 6 голевых пасов.



Портал Transfermarkt.de оценивает Корреа в 30 000 000 евро.