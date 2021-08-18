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«Манчестер Сити» готов заплатить за Кейна рекордные для АПЛ 140 млн евро

Дата публикации: 18-08-2021

«ESPN» информирует, что «Ман Сити» в скором времени может предпринять очередную попытку покупки Гарри Кейна. Руководство «горожан» предложит «Тоттенхэму» 140 млн евро в качестве компенсации за форварда.

Лондонцы не готовы отпускать игрока за такую сумму и намерены получить за него € 176 млн.

Если сделка все же состоится, то трансфер станет рекордным для АПЛ. Текущее достижение также принадлежит «Сити». Этим летом «небесно-голубые» выкупили у «Астон Виллы» права на Джека Грилиша за 117 млн евро.

Кейн воспитывался в структуре лондонской команды, за основу которой он выступает с 2011 года. Его контракт со «шпорами» истекает через 3 года.

В завершившемся сезоне нападающий отличился 33 раза и отдал 16 ассистов в 49 матчах.

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