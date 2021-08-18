Источник: Локателли станет игроком «Ювентуса»

Дата публикации: 18-08-2021

На сайте Джанлуки Ди Марцио появилась информация о грядущем переходе Мануэля Локателли в «Ювентус». Авторитетный инсайдер написал, что стороны уже согласовали детали сделки.



Туринцы возьмут 23-летнего хавбека в 2-годичную аренду. В договоре появится пункт, который обяжет «Ювентус» выкупить футболиста у «Сассуоло» за 35 млн евро, не считая бонусов.



Ранее СМИ сообщали о том, что туринцы договорились с Локателли по условиям личного контракта. Его соглашение с «бьянконери» будет рассчитано до 2026 года. В новой команде ежегодная зарплата полузащитника составит 3 млн евро.



Интерес к Мануэлю также приписывали «Арсеналу», «Боруссии» (Дортмунд) и «Шахтеру».



Спрос на одаренного опорника заметно вырос после удачного выступления на Евро-2020. В составе итальянской сборной Локателли стал победителем турнира.