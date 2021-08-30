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«Спартак» объявил о переходе Кофрие

Дата публикации: 30-08-2021

Максимилиано Кофрие из «Сент-Трюйдена» стал игроком «Спартака». Информация о переходе появилась на сайте «красно-белых». В новом клубе бельгиец выбрал себе 3-й номер. О сроках действия его контракта не сообщается.

Кофрие уже прокомментировал свой переход в «Спартак».

«Невероятные впечатления! Знаю, что у клуба богатая история. Готов помочь команде завоевать чемпионство в год столетия», - публикует слова игрока пресс-служба «красно-белых».

Отмечается, что наставник «Спартака» Руй Витория одобрил переход защитника. Об этом рассказал Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу команды.

«Тренер владел информацией еще в ходе переговоров. С ним все согласовано. Руй знаком с возможностями игрока», - заявил Зеленов.

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