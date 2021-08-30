Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 30-08-2021

Роналду, недавно вернувшийся в «МЮ», будет получать самую большую зарплату в английской Премьер-лиге. По данным «Daily Mail», недельный оклад португальца составит 0,560 млн евро.



В рейтинге наиболее высокооплачиваемых футболистов чемпионата Роналду сместит с первой строчки Ромелу Лукаку. Бельгиец, недавно перебравшийся в «Челси», еженедельно получает 0,525 млн евро. На третьей строчке располагается Кевин де Брейне. Недельный оклад хавбека «Ман Сити» равняется 0,450 млн евро.



Следует отметить, что в «Ювентусе» Криштиану имел большую зарплату, но ради возвращения в «Юнайтед» согласился на ее снижение.



О трансфере 36-летнего звездного бомбардира было объявлено 27-го августа. Тренироваться с «Манчестер Юнайтед» он начнет после перерыва, вызванного матчами сборных.