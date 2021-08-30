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«Аталанта» нацелилась на полузащитника «Шахтера»

Дата публикации: 30-08-2021

«Sky Sports» информирует, что Манор Соломон, защищающий цвета украинского «Шахтера», попал в сферу интересов «Аталанты».

Итальянцы оценивают 22-летнего хавбека в 20 млн евро. «Горняки» готовы отпустить израильтянина, но рассчитывают выручить с его продажи не менее 30 млн евро.

В «Шахтер» Соломон перебрался 2 года назад. До этого он выступал за «Маккаби» (Петах-Тиква). В сезоне 2020/2021 на счету футболиста 35 поединков за донецкую команду, в которых он забил 11 мячей и отдал 1 результативный пас.

Контракт Соломона с «горняками» действует до конца 2023 года. Трансферная стоимость крайнего полузащитника равняется 20 млн евро (Transfermarkt.de).

С 2018 года Соломон вызывается в сборную Израиля.

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