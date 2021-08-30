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Влахович сообщил, что останется в «Фиорентине»

Дата публикации: 30-08-2021

Душан Влахович продолжит выступление в «Фиорентине».

Слова форварда разместил ресурс «Sky Sport Italia»: «Летом мне поступило множество заманчивых предложений, но я не стал просить руководство «Фиорентины» продать меня. Я хотел остаться в клубе и продолжу выступать за него».

Ранее СМИ писали об интересе к Влаховичу со стороны «Атлетико». Мадридцы предлагали за нападающего 75 000 000 евро.

В прошедшем сезоне Душан выходил на поле в футболке «Фиорентины» в 40 поединках (21 забитый мяч, 2 голевые передачи). По его окончании серба признали лучшим молодым футболистом Серии А.

Контракт футболиста с «Фиорентиной» действует до лета 2023 года. Трансферная стоимость Влаховича равняется 40 млн евро.

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