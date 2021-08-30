Нойер побил рекорд легендарного Кана

Дата публикации: 30-08-2021

Мануэль Нойер превзошёл рекорд Оливера Кана по количеству сухих матчей в рамках чемпионата Германии. Произошло это по итогам матча с берлинской «Гертой».



О выдающемся достижении футболиста отрапортовала пресс-служба «Баварии». Нойер сумел отстоять на ноль в 205-й встрече Бундеслиги. Прежний рекорд, установленный Каном, насчитывал 204 «сухих» матча.



Нойер является ветераном мюнхенцев. На его счету 437 матчей за «Баварию» (336 пропущенных мячей, 213 встреч на ноль).



Состав «роттен» голкипер пополнил 10 лет назад. В прошлом году он продлил соглашение с клубом до июня 2023 года.



Мануэль Нойер регулярно вызывался в немецкую сборную при Йоахиме Леве. Не изменилась ситуация и при Хансе-Дитере Флике. Вратарь попал в заявку национальной команды на сентябрьские игры.