«Ювентус» сделал Икарди главной целью до закрытия трансферного окна

Дата публикации: 30-08-2021

«Ювентус» после ухода Роналду намерен усилить линию нападения Мауро Икарди. Издание «Le Parisien» сообщает, что «бьянконери» рассчитывают купить форварда «ПСЖ» Икарди до конца лета. В настоящее время трансфер является приоритетным для «Юве».



Напомним, Икарди перебрался в Париж из «Интера». В завершившемся сезоне на его счету 28 встреч (13 забитых мячей, 6 результативных пасов). Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ценник на него составляет 40 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



Сам Икарди ранее написал в «Instagram», что сезон 2021/2022 проведет в составе «ПСЖ». На данный момент он находится в лазарете «красно-синих» из-за травмы, полученной во встрече с «Брестом». К тренировкам Мауро должен вернуться в конце сентября.