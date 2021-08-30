«Ювентус» сделал Икарди главной целью до закрытия трансферного окна
«Ювентус» после ухода Роналду намерен усилить линию нападения Мауро Икарди. Издание «Le Parisien» сообщает, что «бьянконери» рассчитывают купить форварда «ПСЖ» Икарди до конца лета. В настоящее время трансфер является приоритетным для «Юве».
Напомним, Икарди перебрался в Париж из «Интера». В завершившемся сезоне на его счету 28 встреч (13 забитых мячей, 6 результативных пасов). Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ценник на него составляет 40 млн евро (по версии «Transfermarkt»).
Сам Икарди ранее написал в «Instagram», что сезон 2021/2022 проведет в составе «ПСЖ». На данный момент он находится в лазарете «красно-синих» из-за травмы, полученной во встрече с «Брестом». К тренировкам Мауро должен вернуться в конце сентября.