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Защитник «Арсенала» Бельерин может перейти в «Барселону»

Дата публикации: 31-08-2021

Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил о том, что «Барселона» может арендовать Эктора Бельерина у английского «Арсенала». 26-летний защитник является воспитанником каталонцев. При этом за «сине-гранатовых» он выступал только на уровне молодежных команд.

Бельерин стал игроком «канониров» в 2011 году. После нескольких сезонов за молодежку «Арсенала» он отправился в аренду в «Уотфорд». Его дебют за основу лондонского коллектива состоялся в 2014 году.

В сезоне 2020/2021 на счету Бельерина 35 встреч (1 забитый мяч, 4 голевые передачи). Контракт защитника с «Арсеналом» истекает летом 2023 года. Ценник на него равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее сообщалось об интересе к Бельерину со стороны «Интера».

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