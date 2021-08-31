Стали известны затраты российских клубов на трансферы за последние 10 лет

Дата публикации: 31-08-2021

На сайте ФИФА появилась информация о тратах российских футбольных команд на покупки игроков за последнее десятилетие. Сумма расходов составила 1,7 млрд долларов. При этом «Зенит» попал в топ-30 рейтинга по тратам на трансферы среди европейских клубов.



Лидером рейтинга оказалась Англия с показателем 12,4 млрд долларов. Испанские клубы потратили на трансферы 6,7 млрд долларов. Третью строчку заняли команды из Италии с общей суммой расходов в $ 5,6 млрд. Далее разместились немецкие клубы с размером трат в 4,4 миллиарда долларов. Замкнула пятерку Франция с показателем 4 млрд в той же валюте.



По выручке от продаж футболистов клубы из России заняли 12-ю строчку (0,9 млрд долларов). По количеству трансферов на выход отечественные команды стали 14-ми с показателем в 2300 трансферов. Безоговорочный лидер – Бразилия, чьи клубы провернули 7300 исходящих трансферов.