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«Ювентус» интересуется игроком ПСВ Ихаттареном

Дата публикации: 31-08-2021

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с приобретением Мохаммеда Ихаттарена, выступающего за ПСВ. Информация появилась на сайте Альфредо Педуллы.

Журналист сообщил, что стороны уже начали переговоры по трансферу 19-летнего полузащитника. При этом голландский клуб даже разрешил Ихаттарену временно покинуть команду для обсуждения деталей возможного перехода.

Сумма трансфера может составить 5-6 млн евро + бонусы. Мино Райола, представляющий интересы молодого футболиста, намерен найти ему новое место работы до конца лета.

В завершившемся сезоне Ихаттарен выходил на поле в 22 встречах Эредивизи (3 забитых мяча, 2 голевые передачи). Его контракт с ПСВ рассчитан до июня 2022 года.

Transfermarkt.de оценивает атакующего хавбека в 12 млн евро.

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