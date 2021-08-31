«Ювентус» интересуется игроком ПСВ Ихаттареном

Дата публикации: 31-08-2021

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с приобретением Мохаммеда Ихаттарена, выступающего за ПСВ. Информация появилась на сайте Альфредо Педуллы.



Журналист сообщил, что стороны уже начали переговоры по трансферу 19-летнего полузащитника. При этом голландский клуб даже разрешил Ихаттарену временно покинуть команду для обсуждения деталей возможного перехода.



Сумма трансфера может составить 5-6 млн евро + бонусы. Мино Райола, представляющий интересы молодого футболиста, намерен найти ему новое место работы до конца лета.



В завершившемся сезоне Ихаттарен выходил на поле в 22 встречах Эредивизи (3 забитых мяча, 2 голевые передачи). Его контракт с ПСВ рассчитан до июня 2022 года.



Transfermarkt.de оценивает атакующего хавбека в 12 млн евро.