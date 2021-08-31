«Барселона» продаст Эмерсона за 30 млн евро

Дата публикации: 31-08-2021

Николо Скира утверждает, что Эмерсон станет игроком «Тоттенхэм Хотспур».



Журналист написал в «Твиттере», что «Барселона» получит за своего защитника 30 млн евро. Трудовой договор 22-летнего бразильца с лондонским клубом будет рассчитан на 5 лет. На Туманном Альбионе Эмерсон будет зарабатывать 3 000 000 евро за сезон.



Каталонцы выкупили контракт Эмерсона, являющегося воспитанником команды «Понте-Прета», зимой 2019 года у «Атлетико Минейро». Его трансфер обошелся «блаугранас» в 12 млн евро. Прошлый сезон футболист провел в «Бетисе». В 38 матчах за «зелёно-белых» он отметился 2 забитыми мячами, 4 ассистами и 9 предупреждениями. Летом 2021 года бразилец вернулся в «Барсу».



На сегодняшний день трансферная стоимость Эмерсона равняется 25 млн евро (согласно «Transfermarkt»).