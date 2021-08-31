Забитцер стал футболистом «Баварии»

Дата публикации: 31-08-2021

«Бавария» официально подтвердила трансфер Марселя Забитцера. Информация появилась на сайте мюнхенцев.



Австриец выбрал себе 18-й номер. Его соглашение с командой Юлиана Нагельсмана рассчитано до лета 2025 года. По данным Transfermarkt.de, сумма сделки – 15 000 000 евро.



Прошлый сезон Забитцер провел в составе «Лейпцига», куда он перебрался в 2014 году из «Рапида». После перехода игрок провел 1 год в аренде в «Зальцбурге». Всего на счету австрийца 229 поединков за «быков», в которых он отличился 52 раза и сделал 42 голевые передачи.



Ранее СМИ сообщали, что 27-летний защитник не стал продлевать с «РБ Лейпциг» контракт, действующий до середины 2022 года.



Отметим, в послужном списке новичка «Баварии» есть 54 матча в футболке сборной Австрии (8 забитых мячей).