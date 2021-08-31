Источник: «Спартак» может пригласить бывшего тренера «Шахтера»

Дата публикации: 31-08-2021

Московский «Спартак» начал переговоры с Паулу Фонсекой, ранее возглавлявшим «Рому» и «Шахтер» (источник – «Metaratings»).



Согласно сведениям издания, если клуб согласует с португальским специалистом условия контракта, то в ближайшее время он станет новым наставником «красно-белых».



Фонсека входил в список кандидатов на должность тренера «Спартака». Данный вариант поддерживала Зарема Салихова (супруга владельца команды), на тот момент входившая в совет директоров клуба. Однако в итоге вакантный пост достался Рую Витории.



Леонид Федун (владелец клуба) отказался давать комментарии на эту тему. «Это домыслы, я не буду их комментировать», - публикует его слова «РБК».



«Спартак» провалил старт сезона (вылет из Лиги чемпионов, текущее 10-е место в РПЛ), потому столь скорое увольнение Витории вряд ли кого-то удивит.