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Источник: «Спартак» может пригласить бывшего тренера «Шахтера»

Дата публикации: 31-08-2021

Московский «Спартак» начал переговоры с Паулу Фонсекой, ранее возглавлявшим «Рому» и «Шахтер» (источник – «Metaratings»).

Согласно сведениям издания, если клуб согласует с португальским специалистом условия контракта, то в ближайшее время он станет новым наставником «красно-белых».

Фонсека входил в список кандидатов на должность тренера «Спартака». Данный вариант поддерживала Зарема Салихова (супруга владельца команды), на тот момент входившая в совет директоров клуба. Однако в итоге вакантный пост достался Рую Витории.

Леонид Федун (владелец клуба) отказался давать комментарии на эту тему. «Это домыслы, я не буду их комментировать», - публикует его слова «РБК».

«Спартак» провалил старт сезона (вылет из Лиги чемпионов, текущее 10-е место в РПЛ), потому столь скорое увольнение Витории вряд ли кого-то удивит.

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