Боатенг ведет переговоры с «Лионом»

Дата публикации: 01-09-2021

«Лион» намерен оформить контракт с Жеромом Боатенгом, ранее выступавшим в составе «Баварии». Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.



В настоящее время 32-летний защитник имеет статус свободного агента, поэтому платить за него не придется. Руководство «Лиона» уже начало переговоры с агентом игрока.



В июле СМИ писали об интересе к немцу со стороны «Герты» и «Севильи». Сообщалось, что футболисту был предложен 2-летний контракт с возможностью годичного продления. Однако позже информация не подтвердилась, данные команды не пытаются договориться с центрбеком.



Боатенг защищал цвета «Баварии» 10 лет. В 2009-2019 годах Жером вызывался в национальную команду Германии, с которой он выиграл мировое первенство 2014 года.