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Защитник сборной Хорватии стал игроком «Боруссии» (Дортмунд)

Дата публикации: 31-08-2021

Защитник сборной Хорватии стал игроком «Боруссии» (Дортмунд)

Пресс-служба «Боруссии» (Дортмунд) сообщила о подписании Марина Понграчича. В составе немецкого клуба 23-летний хорват будет выступать на правах аренды. Первую тренировку с новой командой он провел 31-го августа.

Переход игрока прокомментировал Михаэль Цорк, занимающий должность спортивного директора «Боруссии»: «Марин – скоростной защитник, который усилит нашу оборонительную линию».

В 2020 году Понграчич выступал в составе немецкого «Вольфсбурга», куда перебрался из австрийского «Зальцбурга». В сезоне 2020/2021 на счету хорватского футболиста 11 встреч в составе «волков» (2 предупреждения).

Ценник на Марина составляет 8,5 млн евро (Transfermarkt.de).

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