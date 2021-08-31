Защитник сборной Хорватии стал игроком «Боруссии» (Дортмунд)

Дата публикации: 31-08-2021

Пресс-служба «Боруссии» (Дортмунд) сообщила о подписании Марина Понграчича. В составе немецкого клуба 23-летний хорват будет выступать на правах аренды. Первую тренировку с новой командой он провел 31-го августа.



Переход игрока прокомментировал Михаэль Цорк, занимающий должность спортивного директора «Боруссии»: «Марин – скоростной защитник, который усилит нашу оборонительную линию».



В 2020 году Понграчич выступал в составе немецкого «Вольфсбурга», куда перебрался из австрийского «Зальцбурга». В сезоне 2020/2021 на счету хорватского футболиста 11 встреч в составе «волков» (2 предупреждения).



Ценник на Марина составляет 8,5 млн евро (Transfermarkt.de).