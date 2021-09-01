ЦСКА объявил об уходе Влашича в «Вест Хэм»

Дата публикации: 01-09-2021

ПФК ЦСКА на своем сайте подтвердил информацию о расставании с Николой Влашичем. Хорват стал игроком английского «Вест Хэма».



Хавбек уже прошел медицинский осмотр для лондонского клуба и поставил подпись под необходимыми для трансфера документами. Соглашение сторон рассчитано до 30.06.2026.



В настоящее время Никола находится в Москве, куда он прилетел из Англии для подготовки к встрече на уровне сборных. Матч между Россией и Хорватией состоится 1-го сентября.



«Transfermarkt» сообщает, что за переход полузащитника «молотобойцы» заплатили 29 млн евро. Дополнительно ЦСКА может рассчитывать на бонусы, максимальный размер которых составляет 9 000 000 евро.



«Армейцы» выкупили контракт Влашича у «Эвертона» в 2019 году. Сумма сделки составила € 15,7 млн.