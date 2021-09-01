«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду

Дата публикации: 01-09-2021

На сайте «МЮ» была опубликована информация о заключении соглашения с Криштиану Роналду. Португальский форвард поставил подпись под 2-летним контрактом с «манкунианцами», предусматривающим возможность продления сотрудничества еще на один сезон.



Роналду выступал в составе «Юнайтед» на заре своей карьеры (в 2003-2009 годах), после чего перебрался в «Реал». С 2018 года именитый португалец был игроком «Ювентуса». В прошлом сезоне форвард провел за туринцев 44 поединка, в которых отличился 36 раз и сделал 4 ассиста.



Ранее итальянский гранд раскрыл финансовые составляющие перехода Роналду. «Старая синьора» получила за 36-летнего футболиста 15 млн евро, выплата которых разбита на 5 лет. Кроме того, в соглашении между клубами прописаны бонусы для «Юве» в размере 8 000 000 евро.