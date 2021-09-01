«Рома» расторгла контракт с Пасторе

Дата публикации: 01-09-2021

На сайте «Ромы» появилась информация о расторжении контракта с Хавьером Пасторе. Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию. 32-летний аргентинец остался без клуба и теперь может договариваться по новому соглашению с другими командами.



На профессиональном уровне Пасторе дебютировал за аргентинский «Тальерес». С 2009 года полузащитник выступает в Европе. В 2011 году контракт футболиста выкупил «ПСЖ». Трансфер обошелся парижанам в 42 млн евро. За французскую команду он выступал 7 лет, после чего перешел в «Рому». Римлянам футболист обошелся в 25 000 000 евро.



Завершившийся сезон сложился для Хавьера не слишком удачно. За «Рому» он сыграл в 5 встречах, проведя на поле всего 77 минут (без результативных действий).