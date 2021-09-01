Киевское «Динамо» подтвердило трансфер Витиньо

Дата публикации: 01-09-2021

Пресс-служба «Динамо» (Киев) сообщила о подписании Витиньо, ранее выступавшего в составе «Атлетико Паранаэнсе». В новом клубе бразилец выбрал себе 22-ой номер. Срок действия его контракта с «Динамо» составляет 5 лет.



По данным СМИ, за 22-летнего игрока киевляне заплатили порядка 6 000 000 евро. Форвард воспитывался в структуре «Атлетико Паранаэнсе». Его дебют в основе клуба состоялся в 2018 году. Цвета команды Витиньо защищал 4 года.



В действующем сезоне на счету перспективного футболиста 27 встреч за «Атлетико Паранаэнсе» (9 забитых мячей, 4 голевых паса). Всего в составе бразильской команды он провел 60 встреч (15 голов, 7 ассистов).



Ориентировочная трансферная стоимость Витиньо составляет 3,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).