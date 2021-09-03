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Экс-вратарь сборной России подписал контракт с «Зенитом»

Дата публикации: 03-09-2021

Станислав Крицюк вернулся в РПЛ. Голкипер, в прошлом сезоне выступавший в составе «Жил Висенте», договорился о контракте с «Зенитом» по формуле «1+1». Информация о сумме сделки не раскрывается. О подписании соглашения с 30-летним вратарем петербуржская команда сообщила в своем «Twitter».

Сумму компенсации, уплаченную «Зенитом» за Крицюка, ранее озвучили СМИ. Футболист обошелся клубу в 2 млн евро. Помимо этого, соглашение предполагает выплату бонусов, размер которых может достичь 2 млн евро.

В 2016-2020 годах Крицюк защищал цвета «Краснодара», после чего перебрался в Португалию. В прошлом сезоне он сыграл за «Жил Висенте» в 27 матчах (11 «сухих» встреч). Также в активе голкипера 2 поединка за российскую сборную.

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