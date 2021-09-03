Атакующий полузащитник «Челси» Анджорин попробует свои силы в РПЛ

Дата публикации: 03-09-2021

В «Твиттере» российского «Локомотива» появилась новость о подписании соглашения с хавбеком «Челси» Фаустино Анджорином. В составе «железнодорожников» 19-летний игрок будет выступать на правах аренды длительностью 1 год.



Ранее ряд источников сообщали, что «Локомотив» сможет выкупить полузащитника по завершению аренды. Сумма трансфера составит 17 млн фунтов (примерно 20 млн евро). Руководство столичной команды планирует воспользоваться данной опцией летом 2022 года. У «Челси» останется право обратного выкупа футболиста за 34 млн фунтов (40 млн евро).



Анджорин находится в структуре лондонцев с 7 лет. На его счету 5 встреч за основу «аристократов» (без результативных действий). Соглашение Фаустино с «Челси» действует до 2025 года.