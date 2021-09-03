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Онана может перебраться в «Интер» на правах свободного агента

Дата публикации: 03-09-2021

По информации Николо Скиры, Андре Онана, продолжающий находится вне футбола, не будет пролонгировать соглашение с «Аяксом».

Голкипер уже определился с будущим клубом. Камерунец намерен подписать контракт с «Интером». Состав миланской команды из Милана он пополнит через год в статусе свободного агента.

Инсайдер сообщает, что представители «Интернационале» предложили Онана 4-летнее соглашение. О финансовых аспектах контракта стороны еще не договорились.

Голкипер пока не может выступать на профессиональном уровне из-за годичной дисквалификации в связи с обнаружением в его анализах запрещенного препарата. Изначально CAS отстранил Андре до февраля 2022-го года, но после апелляции сократил длительность дисквалификации до ноября 2021-го года.

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