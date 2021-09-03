Габриэль попал в сферу интересов «Динамо» Киев

Дата публикации: 03-09-2021

Ресурс «A Bola» пишет, что киевское «Динамо» рассматривает возможность подписания Габриэля Пиреса из «Бенфики».



Киевляне уже направили португальцам запрос по 27-летнему хавбеку. Стороны продолжают обсуждение условий сделки. При этом руководство «Бенфики» готово расстаться со своим полузащитником только в случае полноценного перехода.



Пирес воспитывался в структуре бразильского клуба «Резенди». В 18-летнем возрасте он подписал контракт с «Ювентусом», однако за туринцев так и не сыграл, изрядно покатавшись по арендам. В 2018 году Габриэль стал игроком «Бенфики».



В сезоне 20/21 он провел за «орлов» 32 матча, отличившись 1 раз и сделав 4 голевых паса. Ценник на Пиреса составляет 7 млн евро.