Назван человек, наложивший вето на трансфер Мбаппе в «Реал»

Дата публикации: 03-09-2021

Издание «L`Equipe» рассказало о причинах срыва сделки по переходу Мбаппе в «Реал». Мадридцы хотели видеть форварда в своих рядах и готовы были отдать за него свыше 200 млн евро. Сам игрок отказался продлевать контракт с французским клубом, поскольку хотел перейти в «Реал».



В Париже рассматривали возможность трансфера 22-летнего нападающего. Некоторые руководители «Пари Сен-Жермен» высказывались за продажу футболиста, который уже в следующем году может покинуть клуб бесплатно. Однако эмир Катара отказался отпускать Мбаппе, поскольку хотел посмотреть на его трио с Месси и Неймаром.



Напомним, Мбаппе перебрался в «ПСЖ» из «Монако» в 2018 году. В текущем сезоне на его счету 4 поединка в составе парижан (3 забитых мяча, 2 ассиста).