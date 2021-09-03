Холанд – приоритетная цель «МЮ» следующим летом

Дата публикации: 03-09-2021

«Ман Юнайтед» планирует подписать Эрлинга Холанда, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд), в следующее трансферное окно. Особая опция в контракте 21-летнего норвежца позволит приобрести его за 75 млн евро. Отмечается, что возвращение Роналду, переход которого уже обошелся «МЮ» в 15 млн евро (еще 8 млн евро придется выплатить в качестве бонусов), не станет помехой для покупки Холанда.



При этом «манкунианцы» будут не единственными претендентами на норвежца. Их конкурентами станут «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Реал».



В сезоне 2021/2022 на счету Эрлинга Холанда 5 поединков в футболке «Боруссии» (6 голов, 3 результативные передачи). Стоимость результативного бомбардира равняется 130 млн евро (согласно оценке Transfermarkt.de). Источник – «ESPN».