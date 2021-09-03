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Пьянич в шаге от ухода из «Барселоны»

Дата публикации: 03-09-2021

Несколько часов назад «Mundo Deportivo» сообщило о том, что несмотря на закрытие трансферного окна в топ-лигах Европы, Миралем Пьянич все еще может покинуть «Барселону». Все указывает на то, что боснийский футболист продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

По данным каталонской газеты, 31-летний полузащитник, имевший возможность оказаться в РПЛ – накануне вечером представители «сине-гранатовых» предлагали его услуги «Зениту», «Рубину», ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву», но сам игрок не выразил желания ехать в Россию, находится в шаге от трансфера в «Бешикташ».

Ожидается, что Миралем присоединится к действующему чемпиону Турции на правах годичной аренды. При этом, «Барса» возьмёт на себя половину расходов по зарплате хавбека.

Напомним, год назад босниец сменил «Ювентус» на «Барселону». Сумма сделки составила 60 000 000 евро.

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