Марадишвили перешёл из ЦСКА в «Локомотив»

Дата публикации: 03-09-2021

Московский «Локомотив» закрыл сделку по переходу Константина Марадишвили. Информация об этом появилась в «твиттере» клуба.



Ранее стало известно, что «железнодорожники» согласовали с 21-летним футболистом долгосрочный контракт (до 2026 года), по условия которого ему будут платить в четыре раза больше, чем в ЦСКА. Руководство «армейцев», до этого отказавшееся от нескольких предложений, в итоге все же решило дать добро на трансфер.



По данным СМИ, в качестве компенсации за игрока ЦСКА получил 7 000 000 евро.



Константин Марадишвили обучался футболу в академии «красно-синих». Свой первый матч в основном составе провёл в июле 2019 года. Всего на счету молодого опорника 49 матчей с 2 голами и 2 ассистами.