«Рома» планирует продлить контракт с полузащитником Дзаньоло

Дата публикации: 04-09-2021

Николо Скира пишет, что «Рома» намерена продолжить сотрудничество с Николо Дзаньоло. В своем «Twitter» инсайдер сообщил, что новое соглашение хавбека будет рассчитано до 2025 года. В скором времени стороны встретятся для обсуждения оставшихся вопросов.



2020 год для Дзаньоло сложился неудачно. Он дважды рвал крестообразные связки колена. Последний раз полузащитник получил травму в составе итальянской сборной в рамках поединка Лиги наций. В итоге весь прошлый сезон Николо провел в лазарете римской команды. Также ему пришлось пропустить Евро-2020.



Игроком «Ромы» Дзаньоло является с 2018 года. «Джаллоросси» заплатили за него 4,5 млн евро. Трансферная стоимость хавбека составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).