Ляич расторгнет контракт с «Бешикташем». У него проблемы в клубе из-за интереса «Спартака»

Дата публикации: 04-09-2021

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация об уходе Адема Ляича из «Бешикташа». Причиной этого стал сорвавший трансфер в «Спартак».



Москвичи хотели видеть сербского хавбека в своем составе. Стороны согласовали аренду Ляича с последующим выкупом, но тот отказался переходить в «Спартак», мотивируя это тем, что его девушка не хочет переезжать в Москву. После этого футболиста отстранили от тренировок с командой. Ответ Ляича не заставил себя ждать. Он адресовал руководству «Бешикташа» пост в «Instagram» с недвусмысленной подписью:



«Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня».



Конфликт завершился тем, что турецкая команда согласилась досрочно разорвать контракт с сербом.



О будущем Ляича пока ничего неизвестно. Интерес к нему ранее проявляли «ПАОК» (Греция) и «Верона» (Италия).