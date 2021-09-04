Футболист «Зенита» Азмун прокомментировал трансферные слухи

Дата публикации: 04-09-2021

Стали известны клубы, пытавшиеся приобрести Азмуна летом. Об этом рассказал сам иранец.



«Я не говорил об уходе из «Зенита». Сообщалось, что я был на медицинском обследовании и уже отправился в другую команду. Предложение «Лиона» сразу отклонили, ведь у меня был действующий контракт. Мне не разрешили бы уйти даже при всем желании.



Я устал от новостей и слухов. Меня постоянно отправляют в различные клубы. Если что-то произойдет, то я не стану это скрывать. Мной интересовались «Лион», «Рома», «Байер» и «Тоттенхэм», но они получили отказ. Я не уйду из «Зенита» до окончания сезона. Если я покину клуб, то на правах свободного агента», - публикует слова форварда ресурс Footballi.net.



Напомним, соглашение Азмуна с «Зенитом» истекает через год.