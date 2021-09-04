Свернуть список

«Арсенал» может приютить списанного «Тоттенхэмом» защитника

Дата публикации: 04-09-2021

В «Sky Sports» появилась информация о возможном продолжении карьеры Сержа Орье.

Напомним, защитник недавно расторг контракт с «Тоттенхэмом», цвета которого защищал в прошлом году.

Источник сообщает, что в ближайшее время футболист может стать игроком «Арсенала». Ивуариец рассматривает вариант с переходом в стан «пушкарей».

О других претендентах на Орье не сообщается. При этом сам защитник хотел бы остаться в Англии. «Арсенал» готов заключить контракт с 28-летним футболистом, поскольку ранее «канониры» лишились Бельерина, который в конце лета перешел в испанский «Бетис» на правах аренды.

В завершившемся сезоне на счету Орье 27 поединков за «шпор» (2 забитых мяча, 3 голевых паса). «Transfermarkt» оценивает защитника в 20 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close